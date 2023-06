Depois de uma tempestade elétrica ter interrompido na quinta-feira a primeira volta, numa altura em que Ricardo Santos figurava entre os 20 primeiros a três buracos do fim, o jogador luso parece ter acusado a paragem e concluiu a volta com três 'bogeys' (uma pancada acima), fechando no Par do campo, integrado no grupo dos primeiros 68.

O jogador luso esteve mais equilibrado ao longo da segunda volta, que concluiu no grupo dos 41 primeiros, com um total de 143 pancadas (uma abaixo do par do campo), tendo hoje efetuado 71 (uma abaixo), com um 'eagle (duas abaixo), três 'birdies' (uma abaixo), dois 'bogeys' e um duplo-'bogey'.

Mais regular ao longo dos dois dias esteve Pedro Figueiredo, embora tivesse concluído com a mesma prestação de Santos, com 143 pancadas, tendo hoje cumprido o par do campo, com dois 'birdies' e dois 'bogeys'.

O neozalendês Daniel Hillier lidera isolado o torneio com 135 pancadas (menos nove), sendo seguido a uma pancada pelo dinamarquês Rasmus Neergaard-Petersen.

