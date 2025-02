"Ouvimos naturalmente com muita atenção. Se olharmos para o que está escrito no programa de Governo, encontramos alguns desses compromissos. Algumas delas são questões com algum tempo. É o momento de analisar, nós estamos com um plano de desenvolvimento desportivo em construção, e já numa fase avançada. É o momento certo para podermos olhar para eles com uma visão alargada", salientou o governante.

Durante o discurso na tomada de posse, Pedro Proença apelou ao Governo a redução do IVA para espetáculos desportivos, um 'choque' fiscal "forte" e mais infraestruturas desportivas, garantindo "não ser escudo para governos, nem bala para governantes".

Pedro Dias lembrou que, este ano, aconteceram tomadas de posse em 60 federações desportivas, "todas elas com vários desafios para endereçar ao Governo", prometendo trabalho do executivo nessas preocupações e um esforço para continuar a dar apoios.

"Houve um aumento de 8% e, posteriormente, foi adicionado um conjunto de medidas que representam um aumento para 2025 de 46%. Não vamos conseguir aumentar 46% todos os anos. Esse era o meu desejo, acho difícil, mas nós vamos tentar", expressou.

O secretário de Estado, que pertenceu aos órgãos sociais da FPF desde 2011 até assumir o atual cargo no Governo, salientou a responsabilidade que a nova equipa terá na "maior federação desportiva" de Portugal.

"São tempos de uma nova equipa, que vai assumir os desígnios da federação. Eu estive exatamente nesta situação em 2011 e é o início de um novo desafio para quem tomou posse, pois a FPF é uma instituição de utilidade pública com grande responsabilidade no nosso país. É um novo momento que está a começar para uma nova equipa", disse.

Nas eleições de 14 de fevereiro, Pedro Proença somou 62 votos (75%) entre os 84 delegados participantes nas eleições da FPF, contra 21 (25%) do advogado Nuno Lobo, líder da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) nos últimos 13 anos, havendo ainda um voto em branco.

Proença, de 54 anos, estava a cumprir o terceiro e derradeiro mandato na LPFP, até 2027, mas despediu-se formalmente dos clubes na sexta-feira, em Assembleia Geral no Porto.

