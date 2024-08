O atleta madeirense, de 23 anos, começou o dia a falhar logo o primeiro salto, aos 5,40 metros, passou à segunda tentativa, mas já não conseguiu ultrapassar a fasquia colocada aos 5,60 metros.

Recordista nacional com 5,82 metros, o atleta do Benfica não conseguiu assim aproximar-se da sua marca, acabando por sair precocemente na sua estreia olímpica, com uma marca de 5,40.

