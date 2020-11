Pedro Bianchi Prata, EnduroGP Portugal: “Foi uma semana de muito trabalho”

Pedro Bianchi Prata - diretor de prova do Grande Prémio de Portugal de Enduro revelou as alterações efetuadas ao percurso de Marco de Canaveses para a última ronda da temporada. The post Pedro Bianchi Prata, EnduroGP Portugal: “Foi uma semana de muito trabalho” first appeared on Offroadmoto.