Uma semana depois de ter competido na Baja TT do Pinhal – onde venceu entre os veteranos na jornada da Taça do Mundo de Bajas – Pedro Bianchi Prata disputou em Reguengos de Monsaraz a Baja TT Capital dos Vinhos, terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2020.

Esta dupla jornada com tão curto intervalo revelou-se bastante dura para pilotos e máquinas. Para Pedro Bianchi Prata a corrida ficou marcada por uma notória dificuldade de concentração ainda na fase inicial da corrida que o afastou da possibilidade de lutar pela vitória entre os veteranos.

Aos comandos da Honda CRF 450 RX que estreou na Baja TT do Pinhal foi o 5º mais rápido no setor inicial da prova, melhorando no seguinte onde foi 3.º. No dia seguinte foi sempre o segundo mais rápido em prova, mas o tempo perdido na fase inicial da corrida apenas lhe permitiu alcançar a terceira posição.

Para Pedro Bianchi Prata “o balanço é positivo, embora não fosse este o resultado desejado. No sábado cometi um erro. Falta de concentração. Não vi a placa de fim de zona de velocidade controlada e fiquei à espera que a placa aparecesse. Logo a seguir, por coincidência, havia outra zona de alcatrão que não era zona controlada de radar, mas eu pensei que fosse e acabei por perder muito tempo logo na primeira especial com este erro.”

“Na restante parte da prova tentei compensar o tempo que perdi, fiz umas especiais um pouco melhores, mas ficou um pouco aquém do que eu estava à espera e consegui ir recuperando até 3º da classe. Faltou um minuto e pouco para ficar em segundo, mas o Paulo Santos esteve imparável, muito rápido o fim de semana todo e ganhou com larga vantagem. O João Miranda também andou muito bem, fez uma prova muito consistente. Fiz terceiro, era o lugar o lugar que eu merecia. A mota teve bem e a assistência também, correu bem, mas eu estive menos bem e agora há que continuar a trabalhar para a próxima corrida. Faltam duas corridas para o final do Campeonato e vou tentar dar o meu melhor em Portalegre e Idanha” afirmou Pedro Bianchi Prata à chegada a Reguengos de Monsaraz e no final de quase 300 quilómetros disputados ao cronómetro.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)