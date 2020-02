Pedro Almeida e Hugo Magalhães juntos em 2020 num Peugeot 208 Rallly4 A um mês do inicio do calendário nacional de ralis, Pedro Almeida tem definido todo o projeto desportivo de 2020, com um novo carro – Peugeot 208 Rally4, um novo co-piloto – Hugo Magalhães, e um calendário alargado que vai além das provas realizadas em Portugal. “Primeiro dar as boas-vindas ao Hugo, que desde a desporto AutoSport desporto/pedro-almeida-e-hugo-magalhaes-juntos-em-2020_5e35dc7db34dee12adb2d6f3





A um mês do inicio do calendário nacional de ralis, Pedro Almeida tem definido todo o projeto desportivo de 2020, com um novo carro – Peugeot 208 Rally4, um novo co-piloto – Hugo Magalhães, e um calendário alargado que vai além das provas realizadas em Portugal.

“Primeiro dar as boas-vindas ao Hugo, que desde a primeira hora se mostrou entusiasmado com o projeto que apresentamos e por acreditar num jovem piloto de 22 anos. É uma mudança radical, pois vamos deixar o Skoda R5 e guiar um Peugeot 208 Rally4, numa decisão muito ponderada e que estamos em crer, é mais um passo firme na consolidação de aprendizagem que queremos construir” diz Pedro Almeida.

“A escolha do Hugo tem muito a ver com o que queremos fazer, não só neste ano mas no que projetamos para o futuro. Esta época vamos apostar na realização de um conjunto de ralis fora de Portugal, quer na Copa Ibérica Peugeot 208 mas também no ERC, e o Hugo, pela experiência e por tudo o que nos pode trazer, acabou por ser a escolha natural para as nossas ambições” acrescentou o piloto. Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão estar em Fafe na primeira prova do calendário nacional com o novo carro, e as provas em Portugal – CPR 2 e CPR Junior – são parte integrante do calendário de 16 corridas que o piloto tem inicialmente programadas. “Queremos somar quilómetros, testar limites e novas experiências, que no futuro nos vão dar consistência, por isso esta nossa aposta num calendário alargado e internacional” rematou Pedro Almeida.

Ao lado do piloto de Famalicão vai estar Hugo Magalhães que vê neste projeto um desafio muito interessante. “Gosto de desafios e mais ainda de contribuir para o crescimento de jovens pilotos, como o Pedro. Há um longo caminho pela frente, nós sabemo-lo, mas a forma estruturada como o Pedro me apresentou o projeto, a ambição que demonstrou, e o facto de poder fazer um conjunto de provas internacionais, levou a uma rápida identificação com o convite”, começou por referir Hugo Magalhães.

“Tenho na minha carreira somado diferentes experiências e para mim é gratificante transmitir aos mais novos os conhecimentos adquiridos. Passo a passo vamos exigir mais de nós, vamos querer aprender e trabalhar melhor, para esatr a um nível elevado mais à frente. Estes são os nossos objetivos e este é o caminho que vamos trilhar” acrescentou Hugo Magalhães.

O co-piloto disse ainda que o aliciante deste projeto é a sua dimensão internacional. “O Pedro precisa de ter estas experiências sob pena de aqui em Portugal estagnar. Não quer dizer que vamos para fora e vamos ganhar. Quer dizer que vamos estar junto de outros pilotos, de diferentes graus de competitividade, em novas corridas e em novos traçados, e todas estas coisas novas vão ser experiências positivas e vão contribuir para o crescimento do Pedro como piloto. E poder ajudar a potenciar tudo isto dá-me um prazer enorme”.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães fazem a estreia no Rali Serras de Fafe, prova a realizar no final do mês de fevereiro.