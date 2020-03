Pedrinho vê Benfica como uma "grande oportunidade" e um "passo importante" O internacional olímpico brasileiro Pedrinho, oficializado hoje como reforço do Benfica, considerou hoje que o seu ingresso no clube "é um passo muito importante" e "uma grande oportunidade". desporto Lusa desporto/pedrinho-ve-benfica-como-uma-grande_5e690ea7fed2021973a9e417





"É um passo muito importante. Sinto-me realizado por poder estar num grande clube. É uma grande oportunidade para mim, para poder mostrar o meu futebol", disse o médio, de 21 anos, em declarações à BTV.

O Benfica oficializou a contratação do jogador, com os 'encarnados' a pagarem 20 milhões de euros ao Corinthians, e a assinarem com o médio a partir do início da próxima época e até 2025 e com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Do clube, o médio, que fez toda a formação no Corinthians até chegar à equipa principal, em 2017, disse saber algumas coisas.

"É uma equipa muito qualificada, com duas Taças dos Clubes Campeões Europeus, o clube com mais campeonatos nacionais em Portugal, 37... Acho que, quando desperta o interesse, temos de ter a curiosidade de saber a grandeza, e o quão importante é um clube", justificou.

O futebolista mostrou-se igualmente impressionado com as instalações do centro de treinos do Seixal, que já tinha sido elogiado pelo central 'encarnado' Jardel, em conversa com um amigo comum aos dois jogadores.

"Espero adaptar-me rapidamente em campo porque sei que é uma das maiores oportunidades da minha vida. Vou dar o meu melhor, sempre com os pés no chão, para conquistar todos com o meu futebol", acrescentou o futebolista.

O contrato entre o médio e o Benfica começa a vigorar a partir de 01 de julho de 2020, regressando, entretanto, o jogador na quinta-feira ao Brasil, ficando a competir pelo Corinthians até à reabertura do mercado em Portugal.

