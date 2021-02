"2020 pertenceu-te. Ganhaste tudo. És singular e único, um jogador especial. Representas o orgulho de uma nação e uma inspiração para milhões de pessoas. Aproveita o momento, porque realmente mereces", escreveu Paulo Sousa nas redes sociais, numa mensagem acompanhada com a fotografia de Lewandowski.

A mensagem do treinador surge algumas horas após mais uma conquista do avançado polaco, que na quinta-feira venceu pelo Bayern Munique o Mundial de clubes, ao derrotar na final os mexicanos dos Tigres, por 1-0.

Lewandowski, que em 2020 venceu a Liga dos Campeões com o Bayern Munique e foi eleito o melhor jogador do ano para a FIFA, nos prémios The Best, foi considerado o melhor jogador do Mundial de clubes, competição em que bisou na meia-final com o Al-Ahly (2-0).

Paulo Sousa assumiu em janeiro o cargo de selecionador da Polónia, seleção pela qual se deverá estrear em março, no arranque da qualificação para o Mundial, com os polacos a jogarem fora com Inglaterra e Hungria, e em casa com Andorra.

No grupo I de qualificação, a Polónia tem ainda como adversárias as seleções da Albânia e de São Marino.

No Europeu, que decorrerá entre 11 de junho e 11 de julho em 12 cidades europeias, os polacos integram o grupo E, com Eslováquia, Espanha e Suécia.

