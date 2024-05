"Não sinto que haja nervos, ansiedade ou esse tipo de situações. Todos sabemos da importância do momento, mas, acima de tudo, temos uma grande vontade de fazer bem", disse Paulo Sérgio, em declarações divulgadas pelo emblema de Portimão.

Para escapar ao 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção com o terceiro classificado da II Liga, o Portimonense tem obrigatoriamente de vencer em Faro, mas está também dependente de terceiros, precisando que o Estrela da Amadora não vença em casa o Gil Vicente, ou que o Boavista seja derrotado na receção ao já despromovido Vizela.

"Vamos abordar o jogo da forma mais competente possível. Preparámo-nos para mais um embate. Precisamos de três pontos para sonhar com a manutenção e dependendo ainda dos outros resultados. Só temos um caminho, não temos de pensar em rigorosamente mais nada a não ser fazer um jogo competente à procura dos pontos", frisou o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio espera que "a atitude guerreira" e "a vontade de fazer bem as coisas" estejam presentes nos seus jogadores, realçando que a preparação do jogo não foi diferente das anteriores.

"Não seríamos competentes se houvesse uma grande diferença em relação ao que preparámos antes. É mais um jogo do campeonato e temos de pôr à prova as nossas capacidades, a nossa concentração, a nossa vontade, tal como nos anteriores jogos. Esperemos que no final o saldo seja positivo para nós", declarou.

O técnico vincou que o seu grupo "cresceu" bastante durante a competição e que, na última meia dúzia de jogos, foi muito penalizado por situações que não especificou.

"Podíamos estar numa situação mais satisfatória. Mas é com esse mesmo modo de preparar as coisas, com esse acreditar no que temos dentro de casa, que nos preparámos para mais um embate", salientou.

Paulo Sérgio deu "os parabéns ao Farense, que já conquistou" a manutenção, o que considerou "importante para a região" algarvia, e caracterizou o rival como "uma equipa muito bem trabalhada, muito organizada", sublinhando que o conjunto de Portimão tem de ser imune ao ambiente do Estádio de São Luís.

Farense, nono classificado, com 37 pontos, e Portimonense, 16.º, com 29, defrontam-se no sábado, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

EYP // MO

Lusa/Fim