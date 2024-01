Após a derrota com os gilistas (0-2), na ronda anterior, Paulo Sérgio criticou, em conferência de imprensa, a postura "cobarde" da equipa, no que considerou ser o jogo "mais triste, mais desinspirado", desde que está em Portimão.

"Foi, de facto, um jogo muito pouco conseguido, onde não fomos competitivos. Analisámos juntos, visualizando a partida, e acredito que todos estão conscientes de que têm de ser uma equipa muito mais aguerrida, muito mais pronta, para poder defrontar o Boavista", afirmou hoje o técnico, em declarações divulgadas aos jornalistas pelo emblema algarvio.

Em relação ao adversário de domingo, Paulo Sérgio elogiou a qualidade do Boavista. "Vejo um grupo de jogadores que está junto há quatro temporadas e onde existe bastante qualidade", referiu.

Com quatro reforços de inverno até ao momento, o técnico do Portimonense voltou a realçar a missão desafiante que tem pela frente, mas que, ressalvou, tem sido ultrapassada com sucesso ao longo das últimas temporadas.

"Estas adições ao grupo vêm no seguimento daquilo que é a lógica do projeto e do trabalho neste clube. São jogadores para nós trabalharmos, jovens, para integrarem o projeto do clube. Não é fácil para o treinador, mas é um trabalho desafiante e é aquilo a que nos temos proposto ao longo destas épocas. Temo-lo conseguido com sucesso, a desenvolver jovens, a vender e a manter o clube na I Liga", salientou.

O Portimonense reforçou-se em janeiro com o central Thiago Dombroski, o médio Stève Mvoué e os avançados Tamble Monteiro e Hildeberto Pereira.

Boavista, nono classificado, com 20 pontos, e Portimonense, 14.º, com 18, defrontam-se no domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.

