"Vamos jogar com o mesmo respeito com que os defrontámos quando fomos a Paços [de Ferreira]. Sabemos da valia individual e do seu coletivo. Vemos um Paços em crescendo e, portanto, temos de ter todo o respeito e a atitude competitiva correta para atingir a vitória", disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 19.ª jornada.

Os algarvios somam um empate e cinco derrotas nos seus últimos seis jogos no campeonato, com oito golos sofridos nos dois derradeiros desaires, frente a Arouca (4-0) e Boavista (4-2).

Paulo Sérgio reconheceu que a sua equipa tem "de mostrar melhoras urgentemente" porque, justificou, "não abona em favor de ninguém sofrer oito golos em duas jornadas".

"As preocupações têm sido gerais. Não é por termos feito dois golos que não continuamos focados nos nossos índices de eficácia e finalização. É tudo trabalhado como um todo", referiu.

Em relação aos 11 reforços garantidos no mercado de inverno, o treinador do Portimonense salientou que alguns "estão mais prontos do que outros" e que estes vão precisar de tempo para adquirir ritmo, estando a fazer trabalho diferenciado.

"Ficamos mais competitivos internamente, e esperamos que isso se expresse naquilo que são os nossos objetivos, mas também há essa preocupação. Alguns atletas não estavam a competir, por isso, temos de ser muito criteriosos na forma de os integrar", finalizou.

O Portimonense, 13.º classificado, com 20 pontos, recebe na segunda-feira o Paços de Ferreira, 18.º e último com nove, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 19.00, com arbitragem de Miguel Nogueira (Associação de Futebol de Lisboa).

