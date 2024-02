"Tem havido jogos em que os nossos erros nos tiram daquilo que é competir pelo resultado e isso não pode acontecer. A este nível, isso paga-se caro. Portanto, temos de ser mais atentos e mais concentrados, para que possamos competir pelo resultado", disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

O técnico afirmou que "erros primários" individuais têm colocado a sua equipa "em situação muito difícil durante as partidas", vincando que o problema "não é uma questão de sistema, é uma questão de maior concentração".

"Quando nós temos um nível de acerto e de concentração adequado, normalmente brigamos pelo resultado até final", apontou Paulo Sérgio.

Um dos jogadores em foco pela negativa na derrota da jornada anterior no reduto do Estrela da Amadora (3-0) foi o guarda-redes japonês Nakamura, mas o técnico garantiu que em Portimão não há memória curta.

"Disse no final do jogo que a responsabilidade das derrotas é minha e ele tem de ter a cabeça limpa e fazer aquilo que tão bem sabe fazer. Acho que ninguém tem memória curta e também sabe aquilo que ele já nos deu em termos de boas prestações. Um dia mau todos temos e ele tem de levantar a cabeça e olhar para a frente. É um atleta de elevada capacidade", salientou.

O treinador do Portimonense antecipou um "teste duro" frente ao Vitória de Guimarães, que elogiou pelo "grande momento" que atravessa.

"O Álvaro [Pacheco] está a fazer um fantástico trabalho, somando muitos pontos desde que pegou no leme. É uma equipa que também é jovem, recheada de valores", referiu, acrescentando que os minhotos têm "soluções e alternativas" para suprir a ausência, por castigo, do "extraordinário" Jota Silva.

Paulo Sérgio voltou a destacar que "o campeonato está muito competitivo, os pontos estão muito distribuídos", notando: "se duas vitórias te colocam no sexto/sétimo lugar, duas derrotas colocam-te na linha de água".

Portimonense, 15.º classificado, com 21 pontos, e Vitória de Guimarães, quinto, com 40, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

EYP // NFO

Lusa/Fim