"Sabemos que vamos ter uma tarefa muito difícil pela frente, mas é um desafio tentar fazer o que ainda não foi feito. Acho que poucos pontos o [Sporting de] Braga perdeu no seu campo. E nós estamos motivados, positivos e preparados para ir brigar pelos três pontos em disputa", disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida.

Depois da vitória caseira sobre o Gil Vicente (1-0) na última jornada, o Portimonense já se livrou da despromoção direta e, com cinco encontros pela frente, tem uma 'almofada' de 11 pontos sobre o Marítimo, 16.º classificado (play-off de manutenção).

O técnico elogiou "a imensa qualidade da equipa e do futebol praticado pelo Sporting de Braga", recordando que, "bem cedo no campeonato", já tinha apontado o adversário "como um dos candidatos ao título".

"Respeitando muito a qualidade, que é imensa no nosso adversário, queremos ir participar no jogo e testar-nos a nós próprios. Temos de provar, a cada fim de semana, aquilo de que somos capazes e procurar crescer sempre", reforçou, pedindo "humildade e pés no chão" aos jogadores e salientando que na sua equipa "há sempre coisas para melhorar".

Questionado sobre Nakamura, que nas últimas rondas se evidenciou com várias excelentes defesas, Paulo Sérgio lembrou que, quando o guardião japonês ainda era suplente do brasileiro Samuel Portugal - transferido para o FC Porto em agosto de 2022 -, já tinha dito que era "um gato dentro dos postes".

"Hoje, está à vista de toda a gente ao que eu me referia. É, de facto, provavelmente o melhor guarda-redes dentro dos postes a atuar em Portugal. Tem outras coisas para continuar a evoluir, tem trabalhado muito nesse sentido e, com certeza, tem todo o potencial para fazer uma grande carreira", concluiu.

O Sporting de Braga, terceiro classificado, com 68 pontos, recebe no sábado o Portimonense, 13.º, com 33, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Braga, às 15.30, com arbitragem de André Narciso (Associação de Futebol de Setúbal).

