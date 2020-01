Paulo Gonçalves, Dakar 2020: “Fiz 120 km de noite!” O piloto de Esposende chegou ao fim da terceira etapa do Dakar 2020 depois de estar parado 6 horas para substituir o motor da sua Hero. Paulo Gonçalves sentiu problemas mecânicos logo no km 30 e teve de esperar pelo camião de assistência da equipa indiana. Com a habitual determinação e resiliência que sempre o desporto MotoSport desporto/paulo-goncalves-dakar-2020-fiz-120-km-de_5e14ffddb467e01be6fe0dfc





O piloto de Esposende chegou ao fim da terceira etapa do Dakar 2020 depois de estar parado 6 horas para substituir o motor da sua Hero.

Paulo Gonçalves sentiu problemas mecânicos logo no km 30 e teve de esperar pelo camião de assistência da equipa indiana.

Com a habitual determinação e resiliência que sempre o caracterizou, o “Speedy” não desistiu e terminou a etapa já de noite.

“Hoje foi um dos dias mais difíceis de todas as edições do Dakar em que participei até hoje. Trocar um motor no meio de uma etapa foi uma experiência nova para mim que nunca me tinha acontecido” disse PG.

“Fiz os últimos 120 km de noite. Foi muito complicado e vim com muita cautela. Mas estamos aqui, são 20.30h e chegámos ao fim da etapa e isso é que interessa” contou Gonçalves.

Esta quarta-feira, o minhoto irá arrancar na 110.º lugar da classificação geral. Sem objetivos de resultados, o piloto da Hero estará livre de pressão para, quem sabe, discutir os lugares cimeiros em alguma etapas.

(Foto: Hero Motosports)