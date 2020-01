Paulo Gonçalves, Dakar 2020: “Consegui ultrapassar muitos pilotos” Depois de ter chegado ontem ao bivouac às 20.30h, o piloto da Hero arrancou hoje determinado em fazer esquecer o azar sofrido na terceira etapa. desporto MotoSport desporto/paulo-goncalves-dakar-2020-consegui_5e164665bcbd0b1bf5b8fdcc





Depois de ter chegado ontem ao bivouac às 20.30h, o piloto da Hero arrancou hoje determinado em fazer esquecer o azar sofrido na terceira etapa.

Paulo Gonçalves foi o 26.º a partir para a “especial” e nos primeiros quilómetros “não consegui ultrapassar muitos pilotos devido ao imenso pó”.

“A partir do km 100, a pista era mais técnica e com muitas pedras. Foram muitos quilómetros em pedra e quase parecia que estávamos a fazer Trial. Aí consegui passar muitos pilotos e terminei bem. Estou satisfeito com o resultado” concluiu o piloto de Esposende.

Com esta fantástica prestação, o “Speedy” subiu na classificação geral de 111.º para 83.º. Está provado que o português está a apostar em vencer algumas etapas até final da prova!

(Foto: Hero Motosport)