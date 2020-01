Paulo Gonçalves condecorado pelo Governo Paulo Gonçalves foi condecorado a título póstumo, esta quarta-feira, com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo - a mais alta distinção que o Governo pode entregar a desportistas - na 24.ª Gala do Desporto, da Confederação do Desporto de Portugal. desporto MotoSport desporto/paulo-goncalves-condecorado-pelo-governo_5e321cdef000f412c3aa43da





A cerimónia teve lugar no Casino Estoril e a condecoração foi anunciada pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues: “o Governo decidiu atribuir, a título póstumo, a mais alta distinção desportiva nacional, o Colar de Honra ao Mérito Desportivo” realçando “os extraordinários feitos e a marca de água de ética e de altruísmo” do piloto de Esposende.

Paulo Gonçalves já tinha sido reconhecido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que em 2016 lhe atribuiu o Prémio Ética no Desporto, precisamente na Gala da CDP, pela ajuda que deu a socorrer o lesionado Matthias Walkner numa etapa do Dakar.

Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, recebeu a distinção em representação do “Speedy”.

Mais uma prova de que o nome de Paulo Gonçalves marcou não só a comunidade motociclística, como a opinião pública em geral. O natural de Gemeses não deixou ser apenas o seu palmarés a falar. Teve atitudes nobres como ser humano e desportista e é, por isso, um orgulho para todos os portugueses!

(Foto: CDP)