Paulo Gonçalves: As declarações do pai do piloto





Para todos aqueles que acompanhavam o Rally Dakar na Arábia Saudita, a morte de Paulo Gonçalves continua a ser difícil de conceber. No entanto, para a família do piloto, a dor da perda é ainda maior.

Numa breve declaração ao O JOGO, José Maria Gonçalves, pai do piloto português, referiu: “É uma tragédia que se abate sobre a nossa família. Ele foi um grande piloto, que fez muito por Portugal”.

Em Gemeses, freguesia de Esposende, a única notícia que corre é a desta tragédia que assolou esta edição do Rally Dakar. Todos aqueles que acompanharam o “filho da terra” mostraram-se incrédulos com o sucedido.

“Ainda nem me acredito que isto aconteceu. Vi-o crescer. Era o nosso orgulho. Foi o sonho dele que o matou. Só me acredito que isto aconteceu quando o vir aqui connosco”, disse Odete Silva, moradora em Gemeses.

Carlos Pires, que se encontrava num café perto do local, acrescentou ainda: “É pena que só se lembrem dele na morte. Mas ninguém se esquece do que ele fez e o grande piloto que foi. Estou muito triste com isto. Que deus o guie”.