Campeão nacional de Enduro Absoluto em 2011, Paulo Felícia já está a preparar o seu regresso à modalidade no próximo ano.

O piloto de Vila Real partilhou nas redes sociais o seu desejo de voltar à competição e mostrou mesmo alguns vídeos dos seus primeiros treinos após uma paragem de quase 7 anos.

“Estava parado desde 2013, época que abandonei a meio devido à problemas pessoais” contou-nos Felícia.

Os motivos do abandono repentino foram “a falta de apoios logo após o meu título europeu. Fiquei bastante desanimado. Andei dois anos em que não me sentia competitivo e desanimei…“.

Sobre ter voltado a treinar de moto depois de tanto tempo parado, o transmontano disse: “O ‘bichinho’ voltou a surgir, porque neste momento estou a treinar um iniciante no Motocross e outro ligeiramente mais experiente. Tenho acompanhado os treinos deles e aproveito para mostrar como se faz e tentar transmitir o que aprendi em 25 anos de competição”.

“Tenho usado as redes sociais porque, de momento, procuro apoios para a próxima época. A minha zona do país é menos forte a nível de motociclismo, mesmo saindo daqui grandes nomes nacionais…” falou o transmontano do seu plano para regressar ao CNE.

“Estou a treinar, mesmo sem saber se conseguirei reunir condições para voltar. Como eu nunca iria para uma corrida passear, se a oportunidade aparecer, irei agarrá-la com todas as forças! Se aparecer, irei aparecer forte!” afirma o determinado piloto.

Felícia não tem problemas em admitir que “perdi alguns anos da minha carreira mas tenho muitos outros pela frente… E não conseguimos largar o que realmente nos faz feliz!”

Verdadeiramente motivado, Paulo conclui: “Luto agora diariamente para tentar por este projeto de pé e quando as condições estiverem reunidas… Sim voltarei… Mais forte que nunca!”

—

(Foto: Facebook Paulo Felícia)