Depois de sete anos sem competir, Paulo Felícia voltou à competição, alinhando como piloto oficial da AJP na terceira ronda do campeonato do mundo de Enduro em Marco de Canaveses.

5.º classificado na classe Open 4T em ambos os dias, o piloto de Vila Real falou com o Offroad Moto!

Como te deste nesta primeira experiência com a AJP?

“A minha AJP SPR 310 portou-se lindamente durante todo o fim-de-semana e não teve qualquer problema. Apenas tive que rolar e divertir-me, sem pressões ou qualquer objetivo por parte da equipa que esteve ‘5 estrelas’.”

Como foi lidar com as difíceis condições do terreno?

“Foi um fim-de-semana de típico Enduro do norte, duro com muita pedra mas muito divertido. O terreno degradou-se bastante com a chuva, mas nunca ficou impossível de transpor, muito por todo o empenho da organização que disponibilizou todos os meios para que tudo fosse 5 estrelas…”

Vais estar na última ronda do Mundial de Enduro no próximo fim-de-semana também em Marco de Canaveses?

“Sim, espero colocar a minha AJP SPR 310 novamente na luta.”

A quem gostarias de agradecer?

“Gostaria de agradecer todo o carinho que tenho recebido por parte dos meus amigos e conhecidos e do público em geral…

Espero que a minha parceria com a AJP mostre a todos que em Portugal temos todos os meios para sermos grandes.

Obrigado a todos que tornaram este projeto possível, pois juntos somos mais fortes.“

—

(Foto: AJP)