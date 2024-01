Depois do triunfo por 3-1, diante de Hong Kong, na ronda inaugural, a seleção treinada pelo técnico luso colocou-se em vantagem aos 23 minutos, por intermédio de Sultan Adil, mas a expulsão do colega Al Hammadi (37) deixou os Emirados em 'maus lençóis'.

O lance da expulsão deu possibilidade à Palestina de repor a igualdade, mas Tamer Seyam desperdiçou um pontapé da marca do castigo máximo, com o golo do empate a surgir já no segundo tempo, fruto da infelicidade do defesa Bader Naser (50), que introduziu a bola na própria baliza.

Com esta igualdade, os Emirados Árabes Unidos passam a somar quatro pontos, no primeiro lugar da 'poule', mais um do que o Irão, que ainda vai defrontar o último Hong Kong, na sexta-feira. A Palestina segue na terceira posição, com um ponto.

