"Após um processo longo e extremamente positivo como tive entre agosto de 2018 e dezembro de 2022, que culminou com o Mundial, é importante termos algum tempo de descanso, que nos permite sair um bocadinho do nosso contexto profissional, não deixando naturalmente de ver alguns jogos de futebol. É esperar, ver o que o mercado vai permitir e escolher da melhor maneira o próximo passo", salientou, aos jornalistas.

Paulo Bento esteve quatro temporadas e meia ao serviço da seleção da Coreia do Sul, após outro tanto tempo na seleção portuguesa (2010 a 2014) e passagens por clubes como o Sporting, Cruzeiro (Brasil), Olympiacos (Grécia) e Chongqing Dangdai (China).

"Não tenho essa prioridade ou vontade de fazer essa escolha [entre clube ou seleção]. Sinto que não tenho a dificuldade de me adaptar a qualquer uma delas ou de mudar de seleção para clube ou vice-versa", admitiu, acrescentando que a probabilidade de continuar a carreira no estrangeiro é muito elevada, apesar de "não fazer futurologia".

O campeonato português continua a ser acompanhado pelo técnico, de 53 anos, que viu o dérbi lisboeta de domingo entre Sporting e Benfica, duas equipas em que jogou, considerando que os 'leões' mereciam a vitória, mas as 'águias' merecem ser campeãs.

"Foi um bom jogo, com bom ritmo, intensidade e bem jogado ao longo dos 90 minutos. O Sporting foi bastante melhor na primeira parte e o Benfica foi um pouco melhor na segunda. Mesmo nesse momento em que o Benfica foi melhor, creio que as melhores oportunidades pertenceram ao Sporting. Podemos dizer que se aceita o resultado, mas seria mais justa a vitória do Sporting, pelo que as equipas fizeram em campo", realçou.

No entanto, a turma orientada pelo alemão Roger Schmidt foi a mais regular da I Liga e merecerá ser condecorada na 34.ª e derradeira jornada, na receção ao Santa Clara: "Ao longo do campeonato, acaba por ser a equipa mais regular. Teve apenas uma fase de irregularidade, depois do jogo em casa com o FC Porto, mas aguentou o primeiro posto fruto da diferença que já tinha alcançado. Acho que o Benfica será um justo campeão".

A contratação e a prestação do espanhol Roberto Martínez na seleção portuguesa, até ao momento, também foi alvo de comentário de Paulo Bento, que considerou os lusos com uma superioridade "inequívoca" nos jogos efetuados e deixou elogios ao colega.

"Foi uma boa escolha. É um treinador de qualidade e experiente. A ninguém lhe deve fazer algum tipo de confusão que seja um treinador estrangeiro. Devemos julgá-lo pela competência, o trabalho a desenvolver e os resultados, não pela nacionalidade", disse.

Paulo Bento falou aos jornalistas à margem da presença na conferência Bola Branca -- Talento, Ética e Igualdade no Desporto, em Lisboa, promovida pela Rádio Renascença.

