Paulo Alves está consciente das dificuldades que a equipa vai encontrar frente aos 'encarnados', ainda assim assegurou que o grupo está preparado e confiante num bom resultado.

"O Benfica ainda não perdeu em jogos oficiais, isso já diz das dificuldades que vamos encontrar. Pensando na qualidade dos seus jogadores, do seu treinador, do que a equipa tem produzido, a nossa tarefa não será fácil. Mas nós também estamos bem, estamos confiantes e não vamos abdicar rigorosamente nada dos nossos pressupostos como equipa. Temos hipóteses de seguir em frente e não vamos abdicar delas de forma alguma", explicou o técnico em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça da Liga frente ao Benfica.

O técnico do Moreirense defendeu que a equipa é capaz de manter os mesmos níveis competitivos existentes antes da paragem do campeonato.

"Este hiato competitivo irá causar algumas dificuldades em termos dos jogadores voltarem ao seu rumo normal, porque ninguém tem referência disto. No que nos diz respeito, tentámos manter os níveis competitivos sempre em alta, treinámos para nos apresentarmos bem em termos físicos, táticos e técnicos. Queremos fazer um jogo bom e um resultado que sirva as nossas pretensões", afirmou.

Paulo Alves lembrou o jogo frente ao Sporting de Braga, a contar para a Taça de Portugal, como forma de arranjar argumentos para motivar a equipa.

"Estivemos bem nesse jogo, o resultado foi circunstancial, poderia ter caído para qualquer lado. É um jogo que poderá ter semelhanças e nós demos uma resposta muito boa", disse ainda.

O técnico da formação moreirense relembrou ainda que a equipa "tem uma história importante na competição, "e compete ao grupo "honrá-la".

Sobre as baixas no plantel, Paulo Alves não se mostrou preocupado e revelou-se confiante nos jogadores disponíveis.

"Claro que as ausências são sempre de lamentar, toda a gente quer jogar estes jogos. Quem for chamado para o jogo tem de corresponder, dar o máximo, isso tem sido uma realidade. Os jogadores que forem chamados vão estar à altura, dar tudo. A transpiração e a vontade de querer fazer as coisas bem tem sido palavra de ordem e vamos continuar que seja assim", disse ainda.

O Moreirense, líder da II Liga, recebe este sábado, às 19:00, o Benfica, primeiro da I Liga, numa partida da terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga, com arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

JYA // VR

Lusa/fim