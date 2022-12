O internacional português, que está no clube há quatro temporadas, revelou que "o Sporting tem dado oportunidade de ganhar muitos títulos" e acrescentou ser "um orgulho e uma honra pertencer a este clube".

"Estou muito feliz por estar cá e agradeço aos treinadores e aos diretores pela confiança que depositaram em mim para continuar por mais anos", afirmou ao site do clube.

Em Alvalade, o ala de 28 anos já conquistou dois campeonatos nacionais, duas taças de Portugal, duas taças da Liga, duas Supertaças e uma UEFA Futsal Champions League, mas sublinhou que o Sporting tem-lhe dado mais do que títulos: "Tem-me dado tudo. Além dos títulos, a oportunidade de jogar e também de crescer, quer enquanto jogador, quer como pessoa".

Miguel Faro, secretário-técnico da equipa principal de futsal do Sporting CP, também falou após a renovação do contrato de Pauleta, visando a importância da renovação com o internacional português.

"Renovar com o Pauleta vai na linha da política do futsal do Sporting. É um jogador português, que já está connosco há quatro temporadas, que tem tido uma evolução dentro daquilo que esperávamos e que sabemos que ainda tem mais potencial", disse.

Pauleta soma, até ao momento, 128 jogos e 49 golos marcados de 'leão ao peito'.

