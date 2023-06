Patrick Morais de Carvalho reeleito presidente do Belenenses com 85,56% de votos

Patrick Morais de Carvalho foi hoje reeleito presidente do Belenenses, com 85,56% de votos favoráveis, numas eleições para o triénio 2023-2026 nas quais encabeçava a única lista candidata, permanecendo no cargo que ocupa desde 2014.