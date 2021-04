Sampaio, que voltava à competição após uma fratura sofrida na perna direita em outubro no Grand Slam de Budapeste, não teve a sorte no sorteio, ao encontrar no 'caminho' duas 'gigantes' do judo francês.

A judoca, 14.ª do mundo, começou por eliminar em 32 segundos a belga Sophie Berger, 39.ª, mas na tentativa de chegar às meias-finais perdeu com a francesa Audrey Tcheumeo, vice-campeã olímpica.

Já na repescagem, Patrícia Sampaio teve que sair carregada em ombros, em grande dificuldade física e depois de uma ação no chão, em que se agarrou à perna esquerda, lesionada, aos 49 segundos de combate com Posvite, terceira do mundo.

