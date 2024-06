"Não teve nenhuma competição até agora nos últimos tempos. Obviamente, não tem treinado ao melhor nível e, infelizmente, confirma-se aquilo que já íamos prevendo", lamentou Jorge Vieira, em declarações à agência Lusa.

Patrícia Mamona, de 35 anos, tinha de conseguir marca de qualificação até ao final de junho, com os Nacionais do fim de semana a serem a derradeira possibilidade, mas a atleta do Sporting não está sequer inscrita.

"Era, infelizmente, o que esperávamos. Mas não há nada a fazer, é assim, o desporto também é isto. A vida dos atletas nunca é 100% facilitada. Têm sempre de ultrapassar alguns obstáculos e alguns não se conseguem ultrapassar e este é um deles", disse Jorge Vieira.

O presidente da FPA diz que a ausência de Patrícia Mamona será uma baixa de peso na comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos Paris2024, que se disputam de 26 de julho a 11 de agosto.

"É uma medalhada olímpica, é uma atleta que atingiu um nível elevadíssimo. Para nós, sempre foi uma atleta vital na nossa representação internacional. Portanto, é uma confirmação, mas afeta-nos sempre. É triste, em primeiro lugar para a atleta, para o seu treinador, para o seu clube, mas para o atletismo é uma falta importante", referiu.

