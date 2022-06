Patrícia Mamona e Lorene Bazolo em quarto no triplo e nos 100 metros em Rabat

As atletas portuguesas Patrícia Mamona e Lorene Bazolo, ambas do Sporting, terminaram hoje na quarta posição as provas de triplo salto e 100 metros, respetivamente, do meeting de Rabat, em Marrocos, prova da Liga de Diamante.