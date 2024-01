A jogar em casa, no Parque dos Príncipes, em Paris, o campeão gaulês resolveu o desafio, praticamente, na primeira parte, face aos remates certeiros do sul-coreano Le Kang-In, logo à passagem do minuto três, e de Kylian Mbappé, aos 44.

No emblema comandado pelo espanhol Luis Enrique, foi titular o internacional português Vitinha, enquanto os compatriotas Danilo Pereira e Gonçalo Ramos viram a conquista do Troféu dos Campeões do banco. Nuno Mendes continua a recuperar de lesão.

Hoje, os adeptos radicais do Paris Saint-Germain e do Toulouse não marcaram presença no Estádio, em protesto contra os altos preços e ao facto de o jogo ser disputado no Parque dos Príncipes.

O Toulouse, detentor da Taça de França, defronta o Benfica no Estádio da Luz, em 15 de fevereiro, recebendo as 'águias' em solo francês, em 22 de fevereiro.

