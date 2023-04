A vitória dos parisienses, na 30.ª jornada do campeonato, deixa-os com a vantagem de seis pontos no comando da Liga, sobre o Lens, vencedor na sexta-feira do Estrasburgo, por 2-1.

Quatro portugueses estiveram hoje no alinhamento inicial do Paris Saint-Germain, fazendo com que fosse o futebol luso o mais representado na equipa, com Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha.

Renato Sanches esteve azarado - jogou apenas 10 minutos, tendo de sair por lesão muscular, após um lance dividido com um adversário, aparentemente sem grande gravidade.

O Paris Saint-Germain, que no próximo sábado, dia 15 de abril, tem um importante jogo contra o vice-líder, Lens, não tem muitas razões para sorrir, já que praticou um futebol pouco esclarecido, quase sempre obrigado a recuar para a sua defesa.

O 14.º golo da época de Lionel Messi, marcado aos 26 minutos, a passe de Nuno Mendes, não chega para mascarar as carências de jogo dos 'milionários' da Liga francesa.

Na baliza, Gianluigi Donnarumma, protagonizou várias defesas de bom nível, a segurar a 'magra' vantagem do campeão francês. Também a barra e o poste travaram remates do ataque do Nice, francamente em grande forma, hoje.

Totalmente contra a corrente do jogo, Sergio Ramos, de cabeça, acabou por 'matar' o jogo aos 76 minutos, para alívio do técnico Christophe Galtier.

Os dias não estão calmos, na equipa de Paris, que vem de uma derrota com o Lyon e lida com a quase certa não renovação de contrato de Lionel Messi.

Esta vitória pode trazer um pouco menos de pressão, mas uma derrota com o Lens, na próxima semana, relança mesmo o campeonato.

