"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Lee Kang-In até 2028. O avançado, de 22 anos, vai vestir a camisola 19 e torna-se no primeiro jogador sul-coreano comprometer-se com o clube", assinalou o emblema parisiense no site oficial.

No balneário do PSG, Lee Kang-In vai encontrar os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches e mal pode esperar "para começar a nova aventura".

"É um prazer poder ingressar no Paris Saint-Germain, é um dos maiores clubes do mundo, com alguns dos maiores jogadores do mundo. Mal posso esperar para começar esta nova aventura", manifestou o novo reforço, citado pelo campeão gaulês.

O internacional sul-coreano em 15 ocasiões é o quarto reforço do PSG para a época 2023/24, depois das chegadas de Manuel Ugarte (ex-Sporting), Asensio (Ex-Real Madrid) e Skriniar (ex-Inter de Milão).

AJC // NFO

Lusa/Fim