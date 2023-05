O argentino Lionel Messi marcou, aos 59 minutos, para o Paris Saint-Germain, com Danilo e Vitinha no 'onze', mas Kevin Gameiro empatou aos 79.

Com o empate, o PSG passou a somar 85 pontos, mais quatro do que o Lens, quando falta apenas uma jornada para o final da Liga francesa, e conquistou o 11.º título, nono nos últimos 11 anos, isolando-se como clube com mais troféus, ultrapassando o Saint-Étienne.

