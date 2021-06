"Muitas vezes, igrejas e associações de jovens que fazem atividades, sem patrocínio, chegam em mim pedindo apoio para alguma competição local, pego nalguns dos meus troféus e taças e ofereço. Costumo oferecer também equipamentos que não uso a atletas que não têm condições de comprar os próprios materiais de treino", começa por explicar Carlos Araújo, em declarações à Lusa, em São Vicente, a ilha onde nasceu e reside.

Movido pelo desapego e amor pelo desporto, o atleta de 35 anos, medalhado em abril passado com ouro (200 metros) e prata (100 e 400 metros) no "Jesolo 2021 Grand Prix" em Veneza, Itália, ao serviço de Cabo Verde, apoia as provas desportivas realizadas na ilha de São Vicente com as próprias conquistas e acredita ter na sua pequena vila piscatória de São Pedro "talentos por descobrir".

Além dos títulos internacionais (T 47- amputação do membro superior), em Cabo Verde já ganhou tudo o que havia para ganhar nas categorias em que se especializou: 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000 e 15.000 metros, além do salto em comprimento em todas as categorias.

É com essas medalhas, taças e troféus que vai ajudando a financiar outros atletas locais, num currículo marcado por competições paralímpicas em que já participou em Portugal, Tunísia, Marrocos, Costa de Marfim, República do Congo, Senegal, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola ou São Tomé e Príncipe.

Na última grande vitória internacional, em Itália, assume que foi a força de vontade que o fez terminar, mesmo com uma lesão na perna, a mesma que o motivou há 19 anos para superar o acidente em que perdeu a mão esquerda e dois dos dedos da mão direita.

Um acidente com uma máquina "guincho" de um barco espanhol de pesca industrial onde já trabalhava aos 17 anos para ajudar a família e a demora no socorro levaram-lhe na altura alguns sonhos.

"Eu jogava futebol e tinha muitos planos de vida, queria ajudar a minha família, como sempre fiz, e o acidente mexeu muito com a minha cabeça. Passei a ficar muito tempo em casa, tinha vergonha de sair e que me vissem e o atletismo fez-me ganhar a autoestima que tinha perdido, assim como trouxe mudanças no meu físico e na minha mente", conta.

Acrescenta que o convite em 2009, do seu até então treinador, que viu nele um potencial atleta, mudou-lhe a vida.

Motivado pelo desporto, e tendo como maior inspiração a praia da aldeia piscatória de São Pedro, a natação, o mergulho são algumas das atividades que fazem parte da vida do atleta paralímpico internacional cabo-verdiano.

O futebol, já depois do acidente, também dividia o seu tempo, na mesma medida que o atletismo, mas foi nos Jogos de Lusofonia, em Portugal, já a representar Cabo Verde, que lhe foi proposto que se focasse apenas numa das modalidades.

"Voltei para São Vicente e decidi deixar o futebol e dedicar-me apenas ao atletismo. Da mesma forma, deixei a pesca, profissão em que estava desde os meus oito anos, porque quando regressava do mar, mal dava tempo para treinar", refere.

Uma decisão que no início não foi bem compreendida pela família e pelos amigos.

"Diziam que estava maluco, por ter deixado tudo e me verem sempre a correr. Mas hoje é diferente, todos me apoiam", adianta, assumindo que a luta contra o preconceito, na sociedade e no desporto, passou a ser também a sua prioridade.

"Numa vez que ia competir com atletas que não são paralímpicos houve uma tentativa de intimidação e a minha deficiência foi argumento utilizados pelos colegas. Isto subiu-me à cabeça, mas não caí na provocação e nessa corrida cheguei em primeiro lugar, sete minutos à frente do segundo lugar", recorda.

Apesar de representar Cabo Verde há vários anos, Carlos Araújo lamenta que os apoios oficiais só cheguem quando está em competição, já que muitas vezes as viagens são suportadas com apoios de amigos e algumas empresas.

"O atletismo é a minha vida, mas não vivo dele. Quando não tenho competição, não recebo nada", diz o velocista, reconhecendo que durante a pandemia, sobretudo em 2020, em que teve um largo período sem competir, se não fosse a renda dos seus materiais de pesca, seria difícil aguentar-se.

Por isso, defende um subsídio para atletas que representam a bandeira nacional cabo-verdiana e desde já garante que não se pretende aposentar tão cedo, dando prioridade à preparação de novos talentos no atletismo, que já hoje apoia com as suas medalhas.

