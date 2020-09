Dimitrios Pelkas, que passou pelo Vitória de Setúbal em 2014/15, falhou uma grande penalidade logo aos sete minutos, mas viria a redimir-se aos 32, adiantando os gregos no marcador.

Contudo, o sueco Viktor Claesson, aos 39 minutos, de penálti, e o francês Remy Cabella, aos 70, operaram a reviravolta no marcador e deram o triunfo à formação do Krasnodar, que na época passada eliminou o FC Porto na fase preliminar da prova.

Depois de ter ultrapassado o Benfica na terceira pré-eliminatória, disputada em um só jogo, o PAOK está em desvantagem nos 'play-offs' e terá de dar a volta à situação no dia 30 de setembro, em Salónica, para alcançar, pela primeira vez, a fase de grupos da 'prova milionária'.

Já o Salzburgo deu um passo importante para garantir a terceira participação na 'Champions', ao vencer por 2-1 no reduto do Maccabi Telavive.

Os israelitas foram para o intervalo a vencer, graças ao tento de Dan Biton, aos nove minutos, só que o húngaro Dominik Szoboszlai, aos 49, e o japonês Masaya Okugawa, aos 57, asseguraram o triunfo dos austríacos.

No outro jogo do dia, os checos do Slavia de Praga e os dinamarqueses do Midtjylland 'anularam-se' na República Checa e não desfizeram o 'nulo' (0-0).

Na quarta-feira, disputam-se os outros três jogos da primeira mão dos 'play-offs', com o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, a receber os cipriotas do Omonia, enquanto o Molde defronta o Ferencvaros e o Gent joga com o Dinamo de Kiev.

