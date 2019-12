PAOK de Abel Ferreira goleia Atromitos 5-1 e isola-se na liderança na Grécia O PAOK de Abel Ferreira isolou-se hoje no comando do campeonato grego de futebol, após golear o Atromitos por 5-1, no jogo que encerrou a 16.ª jornada. desporto Lusa desporto/paok-de-abel-ferreira-goleia-atromitos-5-1-e-_5e01046110e21f1268d23b06





O internacional português Vieirinha colocou a equipa na frente logo aos 13 minutos, num resultado ampliado pelo central islandês Ingason (34 e 41), pelo avançado polaco Swiderski (53), de penálti, e pelo extremo croata Misic (82).

O Atromitos, no qual atua Talocha, nono na classificação, conseguiu apenas um golo de resposta, através do húngaro Ugrai (56).

Face ao empate (0-0) de domingo do Olympiacos de Pedro Martins em casa do Volos, o PAOK isolou-se no comando com 40 pontos, mais dois do que o seu rival, enquanto o terceiro lugar é ocupado pelo AEK de Atenas, com somente 28 pontos.

