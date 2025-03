"Nós temos um grande objetivo que depois se divide por vários. O objetivo do apuramento já foi alcançado no estágio anterior, mas temos outros objetivos, que também têm a sua importância. Vamos trabalhar nos limites para fechar esta qualificação só com vitórias", assumiu.

Para vencer em Almere, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa), o ala, de 36 anos, diz que "o que é preciso é ser Portugal, desde o aquecimento até ao apito final", perante "uma equipa muito competitiva, com muita qualidade individual e também coletiva".

"Esperamos um adversário muito bem organizado, que trabalha bem e é bem orientado. Temos de estar concentrados e focados durante o jogo todo, cumprindo na perfeição o plano de jogo que temos. Temos de ser Portugal durante os 40 minutos para podermos conseguir o objetivo que temos", referiu.

Com Portugal já apurado, o selecionador Jorge Braz chamou alguns jovens ao estágio, promovendo as estreias de Bruno Maior, Tiago Macedo e Pedro Santos, com Pany Varela a dizer que os três "já fazem parte desta família", pois "já estão nestas andanças desde os sub-15".

"São a prova de que o futsal português tem imensa qualidade. Os que aqui estão têm de estar sempre a 100%, no limite, porque há sempre gente com imensa qualidade à espreita. Pessoalmente, fico muito feliz, são miúdos que eu já conheço há muito tempo, espero que continuem a crescer. Têm muito tempo de seleção e chegam a este patamar completamente habituados a estas andanças. Felizmente, o futsal português tem evoluído muito e tem proporcionado competição nacional e internacional a estes jovens", disse o jogador do Al Nassr.

Portugal, bicampeão europeu, lidera o Grupo 7 de apuramento, com 15 pontos, mais sete do que os Países Baixos, com Andorra a ter três e Macedónia do Norte um.

A Lituânia e a Letónia vão acolher a fase final do Europeu de 2026, de 20 de janeiro a 07 de fevereiro.

NFO // AJO

Lusa/Fim