Depois de uma primeira parte sem golos, Denzel Jubitana, avançado do Suriname, inaugurou o marcador aos 77 minutos, dando vantagem aos anfitriões, com o Panathinaikos a alcançar a igualdade em cima do minuto 90, por intermédio do sérvio Nemanja Maksimovic.

Após o empate, o Panathinaikos é o terceiro classificado com 50, menos 10 do que o líder Olympiacos (60), que recebeu e bateu hoje o OFI Creta (1-0), e distanciou-se no comando do campeonato, porque o AEK, segundo classificado, com 53, não foi além de um empate a zero na deslocação ao terreno do Aris.

DN // AO

Lusa/Fim