Três semanas depois do empate no jogo inaugural (1-1), a eliminatória decidiu-se com um remate vitorioso à entrada da área de Christos Mouzakitis, já aos 90+4 minutos, instantes depois de, aos 90+2, o marroquino Ayoub El Kaabi ter rematado ao poste na conversão de uma grande penalidade favorável aos anfitriões e líderes isolados do campeonato local.

O luso-angolano David Carmo e os portugueses Chiquinho e Gelson Martins atuaram de início pelo Olympiacos, tal como André Horta, que cumpriu os primeiros minutos desde que ingressou no emblema do Pireu por empréstimo do Sporting de Braga pela segunda temporada seguida, enquanto Costinha e Sérgio Oliveira foram suplentes não utilizados.

Com a derrota frente ao recordista de troféus da prova (28), o Panathinaikos, vice-líder da Liga grega, interrompeu uma série invicta de 17 encontros nas diversas competições e averbou a segunda derrota em pouco mais de três meses sob orientação de Rui Vitória.

Já o Olympiacos vai defrontar o rival citadino AEK Atenas nas meias-finais da Taça da Grécia, igualmente disputadas a duas mãos, em 26 de fevereiro e 02 de abril, sendo que Asteras Tripolis e OFI Creta decidirão a outra vaga de acesso à final da competição.

