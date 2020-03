Panafrica Rally agendado para dia 26 de Setembro O Panafrica Rally - prova ganha pelo português Joaquim Rodrigues em 2019 - terá lugar entre os dias 26 de Setembro e 3 de Outubro. desporto MotoSport desporto/panafrica-rally-agendado-para-dia-26-de_5e7f9f1c95e8c8194519b476





O Panafrica Rally – prova ganha pelo português Joaquim Rodrigues em 2019 – terá lugar entre os dias 26 de Setembro e 3 de Outubro.

A disputar no deserto marroquino de Merzouga, o Panafrica Rally terá um bivouac permanente no Nomad Palace Hotel para que a logística e os cursos sejam o mais controlados possível. Está previsto as etapas terem uma distância máxima entre pontos de reabastecimento de 150 km.

Tendo em conta a situação atual a nível mundial, a organização do Rally tem aberto um plano de cancelamento de inscrições caso algum piloto ou um membro da sua família seja afetado pelo coronavirus.

Entre os portugueses, António Maio já confirmou ao Offroad Moto a sua intenção de participar no Panafrica Rally mas outros lusos têm também está prova nos seus planos. Esperamos que Joaquim Rodrigues também o faça de modo a que possamos ver o número 1 na Hero do piloto de Barcelos.