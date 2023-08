Um golo marcado pelo médio Raphael Veiga, aos 29 minutos, foi suficiente para o campeão brasileiro sair de Belo Horizonte com um triunfo que lhe abre boas perspetivas para o segundo embate com os compatriotas, orientados pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari, em 10 de agosto.

O Palmeiras, segundo classificado do Brasileirão, atrás do Botafogo, treinado pelo português Bruno Lage, procura reeditar as conquistas da mais importante prova sul-americana de clubes em 2020 e 2021, ambas sob o comando técnico de Abel Ferreira.

Na Taça Sul-americana, o Botafogo também venceu pela margem mínima o encontro da primeira mão dos oitavos de final frente aos paraguaios do Guarani, por 2-1, em contraste com o Goiás, orientado pelo português Armando Evangelista, que foi batido por 3-0 no reduto dos argentinos do Estudiantes.

O golo tardio de Tiquinho Soares, avançado que já passou pelo futebol luso, aos 90 minutos, de grande penalidade, permitiu ao líder do campeonato brasileiro consumar a reviravolta no Rio de Janeiro e ganhar margem de manobra para a segunda mão, em Assunção.

O Guarani entrou, praticamente, a ganhar no estádio do líder destacado do Brasileirão, graças ao tento do médio Bernardo Benitez, logo aos três minutos, mas o defesa Hugo igualou, aos 65, antes de Tiquinho Soares, que tinha entrado após o intervalo, apontar o 25.º golo desta época.

O Goiás, que ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção no campeonato brasileiro, foi incapaz de contrariar a superioridade do Estudiantes, em especial após a expulsão de Bruno Santos, aos 47 minutos, e os golos marcados por Guido Carrilo (54) e Benjamin Rollheiser (63 e 84) deixaram os argentinos muito perto dos quartos de final.

