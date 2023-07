O 'verdão' marcou cedo, pelo médio colombiano Richard Rios, com um remate à entrada da área que foi desviado e enganou o guarda-redes forasteiro João Ricardo, mas o Fortaleza teve uma reação forte premiado com o empate à beira do intervalo, aos 45 minutos, por Juan Lucero, na execução de um penálti que necessitou de intervenção do videoárbitro.

Na segunda parte, o Palmeiras acabou por vencer, com golos de Rafael Veiga, isolado por um passe de Mayke, e de Breno Lopes, já em período de compensações, aos 90+6, a surgir ao segundo poste a finalizar um cruzamento com conta, peso e medida.

No entanto, o resultado não reflete com fidelidade as dificuldades que o 'verdão' se deparou para levar de vencida o Fortaleza e pôr termo a um 'jejum' que se prolongava há cinco jogos, nos quais registou três empates (Internacional, Flamengo e Athletico Paranaense) e duas derrotas (Botafogo e Bahia).

Este triunfo permitiu ao Palmeiras subir ao terceiro lugar, com 28 pontos, os mesmos do segundo, o Flamengo, mas a 11 do líder Botagofo, agora treinado pelo português Bruno Lage, que sucedeu ao seu compatriota Luís Castro, que pode aumentar a vantagem para 14 para a dupla perseguidora caso vença no domingo no Vila Bermiro, perante o Santos.

Em quarto lugar segue o Grémio, com 26 pontos, mas menos dois jogos do que Flamengo e Palmeiras, enquanto o Fortaleza é o nono classificado, com 23 pontos.

JEC // NFO

Lusa/fim