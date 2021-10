O Grêmio adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, por Diego Souza, mas o Palmeiras deu a volta ao resultado à beira do intervalo, com dois golos de rajada, aos 45+1 e 45+4, pelo mesmo jogador, Raphael Veiga, o primeiro de penálti.

Na segunda parte, a incerteza no desfecho manteve-se até ao minuto 90+3, momento em que o avançado Breno Lopes assegurou os três pontos para a equipa de Abel Ferreira.

Com este triunfo, o Palmeiras conservou o segundo lugar, com 52 pontos, à frente do Flamengo (menos três jogos) e do Bragantino, terceiro e quarto classificados, com 49 pontos, e só superado pelo líder Atlético Mineiro (menos um jogo), com 59 pontos.

JEC // PFO

Lusa/Fim