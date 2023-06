Palmeiras de Abel Ferreira nos 'oitavos' da Taça Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira, qualificou-se na quarta-feira para os oitavos de final da Taça Libertadores em futebol, ao vencer em casa o Barcelona, do Equador, por 4-2, com reviravolta, na quinta jornada do Grupo C.