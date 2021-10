A equipa paulista não vence no 'Brasileirão' desde 19 de setembro, na visita à lanterna-vermelha Chapecoense, jogo após o qual se seguiram derrotas com Corinthians, América Mineiro e Bragantino, e empates com Juventude e Bahia, tendo caído para o quarto lugar.

O empate de terça-feira deixa a equipa a 13 pontos do líder Atlético Mineiro, que tem menos um jogo disputado.

No segundo lugar do campeonato está o Flamengo, a 11 pontos da liderança, com mais dois pontos do que o Palmeiras, mas a equipa 'rubro negra' tem menos três jogos, enquanto em terceiro segue o Bragantino, com mais um ponto.

A 13 jornadas do final do 'Brasileirão', o grande jogo do Palmeiras está marcado para 27 de novembro, em Montevideu, com a final da Taça Libertadores, competição em que defende o título -- conquistado já com Abel Ferreira - diante do Flamengo, vencedor em 2019, sob o comando do treinador português Jorge Jesus.

