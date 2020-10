O anterior vínculo de Palhinha com os 'leões' era válido até 2023, sendo que na altura em que foi acertado, em 2017, também a cláusula de rescisão subiu dos 45 ME para os 60 ME, que agora de mantêm em vigor.

"Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos clubes que me formou e teve um papel muito importante no meu crescimento. Quero deixar uma imagem diferente da que deixei no passado. É isso que quero mostrar aos sportinguistas e a toda a gente: o que realmente valho. Sei que as pessoas neste clube acreditam em mim", afirmou Palhinha, aos meios de comunicação do Sporting.

O médio, de 25 anos, chegou ao clube de Alvalade em 2013, depois de passagens pela formação do Alta de Lisboa e do Sacavenense.

Após empréstimos a Moreirense e Belenenses, Palhinha foi integrado no plantel principal do Sporting na segunda metade da temporada 2016/17, sob o comando de Jorge Jesus, mas acabaria por ser novamente cedido, desta feita ao Sporting de Braga, clube que representou nas duas últimas épocas (2018/19 e 2019/20).

Em Braga, teve a regularidade que lhe faltou em Alvalade, somando 76 partidas e seis golos, além de se ter cruzado com o atual treinador 'leonino', Rúben Amorim.

"É um treinador que sabe as qualidades que tenho. Gosto muito do mister, pela empatia que tenho com ele. Por isso é que eu digo que tenho todas as condições para demonstrar o meu valor e a equipa também", salientou, elogiando o "excelente plantel" do Sporting e considerando que os 'verdes e brancos' podem ser "uma surpresa esta época".

Palhinha, cujo futuro chegou a ser apontado ao estrangeiro, ainda não realizou qualquer partida oficial pelo Sporting esta temporada, uma vez que testou positivo à covid-19 em 19 de setembro, à semelhança de outros atletas do plantel. Em 04 de outubro, foi dado como recuperado da doença.

MO // NFO

Lusa/Fim