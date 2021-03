"Vamos procurar e tratar de ser a primeira equipa que será capaz de ganhar um jogo ao Sporting, mas a estatística está aí, com 18 vitórias e quatro empates, e sabemos que é muito difícil", admitiu Pako Ayestarán, acrescentando: "Estamos a trabalhar nas nossas oportunidades em tratar de analisar que situações nos podem levar a estar perto da sua baliza e, a partir daí, tratar que eles não aproveitem a profundidade".

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, pelas 20:30, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol admitiu que "a preparação é igual como para todos os outros jogos".

"Com a diferença de que vamos jogar com o líder, a equipa que está a fazer uma época impressionante, creio que está acima do seu nível, com 18 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota", destacou.

O técnico não poupou elogios ao adversário e reconheceu as dificuldades esperadas para este sábado, admitindo que não é ser pessimista, mas sim "realista", porque tem consciência que o Sporting "vai exigir muito" da sua equipa.

Neste sentido, admitiu que o Tondela tem de "estar perfeito, tem de ser muito agressivo no jogo e ser muito intenso" e "esperar que o Sporting não esteja no seu máximo nível", porque, defendeu, "em todos os jogos há uma oportunidade e neste também" e só espera estar "ao nível de aproveitar a oportunidade".

"O Sporting é uma equipa que defende melhor do que nós, ataca melhor do que nós, tem melhor transição do que nós, concede menos ocasiões do que nós, exceto [Sporting de] Braga, em dois jogos, [FC] Porto e recordo [Vitória de] Guimarães, são as únicas equipas que são capazes de fazer mais de 10 remates à baliza, os outros fazem uma média de seis. Com isso digo tudo", rematou.

Pako Ayestarán deixou ainda elogios a Rúben Amorim, que conhece do tempo em que passou pelo Benfica, um técnico que, no seu entender, "já demonstrou que é capaz de obter o máximo rendimento de uma equipa como o Sporting que, não sendo o melhor plantel da Liga, está a obter um rendimento excecional".

Questionado sobre se tem alguma estratégia para combater os golos que o Sporting tem marcado nos últimos minutos, nas últimas jornadas, Pako Ayestarán admitiu que os jogadores do Tondela vão "procurar é chegar vivos aos últimos minutos e isso já será bom".

O Tondela, 10.º classificado, com 24 pontos, recebe no Estádio João Cardoso, pelas 20:30, o líder do campeonato, o Sporting, com 58, em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga de futebol.

