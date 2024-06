Todos os golos do encontro surgiram no segundo tempo, apesar de o domínio dos anfitriões desde o apito inicial do jogo, com Memphis Depay (50 minutos), Jeremie Frimpong (57), Wout Weghorst (63) e Virgil Van Dijk (83) a 'selarem' a vitória da 'laranja mecânica'.

Os Países Baixos estão integrados no Grupo D do Euro2024, juntamente com Áustria, França e Polónia.

Fora do Europeu, que se desenrola entre 14 de junho e 14 de julho, o País de Gales empatou a 'zero' com Gibraltar, também em jogo particular.

