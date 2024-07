Países Baixos fecham meias-finais do Euro2024 ao eliminar Turquia

Os Países Baixos, do ex-treinador do Benfica Ronald Koeman, qualificaram-se hoje para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao baterem a Turquia por 2-1, no fecho dos quartos de final, em Berlim.