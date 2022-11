A formação europeia adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Cody Gakpo, que apontou o segundo tento na prova, mas os sul-americanos empataram aos 49, com o terceiro golo na competição de Enner Valencia.

Na classificação, os dois conjuntos lideram com quatro pontos, contra três do Senegal e nenhum do anfitrião e estreante Qatar, que hoje perdeu por 3-1 com os africanos e já não pode qualificar-se para os oitavos de final.

