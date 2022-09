A seleção neerlandesa venceu na receção à Bélgica, por 1-0, e confirmou o primeiro lugar do Grupo A4, que previamente ficou estabelecido como o futuro organizador desta edição da 'final four', embora o Comité Executivo da UEFA ainda tenha de dar 'luz verde' a essa decisão.

No topo do Grupo A1 ficou a Croácia, que com um triunfo na Áustria (3-1) garantiu o apuramento e também salvou a França, atual campeão, de uma descida surpreendente à Liga B.

Estas duas nações ficam agora à espera da resolução do Grupo A2, com Portugal e Espanha a lutarem pela qualificação na última ronda, e do Grupo A3, em que Hungria e Itália ainda têm possibilidade de seguir em frente.

Em Amesterdão, um golo do defesa central Virgil van Dijk, aos 73 minutos, foi suficiente para os Países Baixos baterem a vizinha Bélgica e terminarem o agrupamento com 16 pontos, mais seis do que os 'diabos vermelhos', segundos, no dia em que o País de Gales regressou à 'segunda divisão'.

Em Cardiff, os galeses confirmaram o regresso à Liga B com um desaire perante a Polónia (1-0), com Karol Swiderski, aos 58 minutos, a assinar o único tento da partida.

Com Artur Soares Dias como árbitro, em Viena, a Croácia garantiu o primeiro lugar do seu grupo, apesar da ameaça da Dinamarca, e deu uma preciosa ajuda à França, ainda com o estatuto de campeão, que esteve em risco de baixar de divisão, com uma derrota em Copenhaga (2-0).

Modric, aos seis minutos, Livaja, aos 69, e Lovren, aos 72, fizeram os golos dos croatas, enquanto Baumgartner, aos nove, ainda deu alguma esperança aos austríacos, que vão atuar na Liga B na próxima edição.

A Dinamarca, mesmo com um triunfo sobre o atual campeão mundo, falhou a passagem à próxima fase, mas pôs fim a uma série de 12 jogos seguidos sem perder dos gauleses, que podia mesmo ter descido caso a Áustria tivesse batido a Croácia.

Dolberg, aos 34 minutos, e Skov Olsen, aos 39, protagonizaram o triunfo escandinavo, num encontro em que Bah, lateral do Benfica, foi lançado na equipa da casa nos descontos (90+1).

Na Liga C, embora já tivesse a subida garantida, a Turquia foi surpreendida nas Ilhas Faroé (2-1), enquanto, na Liga D, um empate da Letónia (1-1) em Andorra foi suficiente para abandonar a última divisão europeia e seguir para a Liga C.

LG // JP

Lusa/Fim