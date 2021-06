Em Roma, a seleção italiana, que já tinha o apuramento garantido, venceu o País de Gales e assegurou o primeiro lugar do grupo. Matteo Pessina, aos 39 minutos, marcou o único golo da partida, com os galeses a jogarem desde os 55 minutos com menos um, devido a expulsão de Ethan Ampadu.

Já em Baku, no outro jogo do grupo, a Suíça venceu a Turquia, mas não foi além do terceiro lugar do grupo, aguardando agora para saber se será um dos quatro melhores terceiros, de modo a seguir em frente na competição.

A seleção helvética venceu com golos de Seferovic, que alinha no Benfica, aos 06 minutos, e um 'bis' de Xherdan Shaqiri (26 e 68), enquanto para os turcos reduziu Irfan Kahveci (62).

A Itália termina o Grupo A na liderança, com nove pontos, enquanto o País de Gales é segundo, com quatro, os mesmos da Suíça, e a Turquia em último, sem qualquer ponto somado. A seleção galesa, que tinha empatado com os suíços (1-1), beneficiou de ter vantagem no segundo critério de desempate, o balanço entre os golos marcados e sofridos.

AJO // AJO

Lusa/Fim